ВСУ отбросили агрессора от трассы Лисичанск-Бахмут. Что сейчас на "дороге жизни"?

Оккупанты не контролируют трассу "Лисичанск-Бахмут", но постоянно обстреливают ее

Трасса Лисичанск-Бахмут под контролем наших военных / Фото: Коллаж: Сегодня

Противник продолжает регулярно обстреливать трассу Лисичанск-Бахмут, которую еще называют "дорогой жизни", потому что по ней регулярно эвакуируют людей. Видео того, как наши военные покрошили оккупантов на этом участке, обнародовали ВСУ в Telegram-канале.

Наши бойцы и волонтеры каждый день рискуют своими жизнями на этом участке, но благодаря ВСУ трасса находится под контролем украинских военных.

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На обнародованном видео показана подбитая военная и гражданская техника оккупантов.

Почему так важна эта трасса

Трасса Лисичанск-Бахмут – это один из путей снабжения наших военных, которые находятся в Северодонецке и Лисичанске, поэтому она крайне важна.

Бои за Луганскую область

Бои за Луганскую область ожидаются уже на этой неделе. Пока там российские оккупанты сосредоточили все силы. К тому же продолжаются обстрелы Северодонецка.

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Российские оккупанты сосредоточили свои силы на захвате Луганской области. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что обстрелы Северодонецка растут в геометрической прогрессии – авиабомбы, грады, смерчи, минометы.

Кроме того, в Луганскую область оккупанты переправили еще 2500 единиц военной техники.

Россияне не смогут захватить Луганщину в ближайшие дни. Как считают аналитики, нам хватит сил и средств держать оборону. Однако не исключено, что для того, чтобы не попасть в окружение, – придется отойти.