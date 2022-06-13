Убивал украинцев и воевал против сына: пленный РФ рассказал о службе (видео)

С начала полномасштабного вторжения вместе с оккупационным контингентом ВС РФ пленный прибыл в Луганскую область

Пленный оккупант рассказал, как воевал в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

"Народный милиционер "ДНР" воевал против собственного сына и расстреливал из танков жилые дома в Северодонецке Луганской области. Житель Донецка воюет против украинской армии в составе танкового подразделения так называемой "народной милиции "ДНР" с 2015 года. Сейчас он находится в плену ВСУ.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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С начала полномасштабного вторжения вместе с оккупационным контингентом ВС РФ пленный прибыл в Луганскую область. И это при том, что его сын воюет на стороне Украины.

"У меня семья: жена и сын с 2014 года проживают в городе Днепр. Я сам с 2015 года военнослужащий "ДНР". 25 марта 2022 года мы выдвинулись, чтобы начать активные боевые действия с ВСУ", – рассказывает оккупант.

Он признается, что расстреливал из танка химзавод "Заря" в Рубежном, драматический театр и жилые дома в старой части Северодонецка, где скрывались от обстрелов мирные горожане.

По приказу он ровнял город с землей, "прокладывая проходы" для своей пехоты.

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Именно во время боев в Луганской области военнослужащие ВСУ взяли в плен его и нескольких "пехотинцев".

Офицеры добивают своих – пленный из РФ рассказал о зверствах в своей армии

Пленный российский оккупант рассказал о зверствах в своей армии – офицеры убивают своих раненых солдат, покидают погибших на поле боя, не извещают родных. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Накануне задержан еще один военный РФ. Звоня по телефону своим родителям в Россию, он рассказал о том, что на самом деле происходит на войне в Украине.

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"Нас отправили на смерть. Они даже 200-х не забирают! Они раненых сами убивают! Неделя прошла, а никому даже похоронка не пришла", – рассказал россиянин.

Этому "воину" повезло больше, чем другим: он попал в плен в Украину. На видео видно, как захватчик плачет и просит маму обратиться в "Союз матерей России", надеется на обмен.

Солдат боится и за судьбу родных и просит не рассказывать всю правду о войне в Украине, чтобы не попасть под репрессии российских спецслужб.

Ранее мы рассказывали, что военнопленный из России Владимир Рассказов во время брифинга захваченных разведчиков РФ, который прошел в Киеве, извинился перед украинцами, что российские войска вторглись на нашу территорию "как военные преступники".