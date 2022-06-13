Вбивав українців та воював проти сина: полонений РФ розповів про службу (відео)

З початку повномасштабного вторгнення разом із окупаційним контингентом з Росії полонений прибув до Луганської області

Полонений окупант розповів, як воював в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

"Народний міліціонер "ДНР" воював проти власного сина та розстрілював із танків житлові будинки у Сєвєродонецьку Луганської області. Мешканець Донецька воює проти української армії у складі танкового підрозділу так званої "народної міліції "ДНР" з 2015 року. Наразі він перебуває у полоні ЗСУ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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З початку повномасштабного вторгнення разом з окупаційним контингентом ЗС РФ полонений прибув на Луганщину. І це при тому, що його власний син воює на боці України.

"У мене сім'я: дружина та син з 2014 року проживають у місті Дніпро. Я сам з 2015 року військовослужбовець "ДНР". 25 березня 2022 року ми висунулися, щоб розпочати активні бойові дії з ЗСУ", – розповідає окупант.

Він зізнається, що розстрілював із танка хімзавод "Зоря" у Рубіжному, драматичний театр і житлові будинки у старій частині Сєвєродонецька, де ховалися від обстрілів мирні містяни.

За наказом він рівняв місто з землею, "прокладаючи проходи" для своєї піхоти.

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Саме під час боїв на Луганщині військовослужбовці ЗСУ взяли у полон його та кількох "піхотинців".

Офіцери добивають своїх – полонений з РФ розповів про звірства у своїй армії

Полонений російський окупант розповів про звірства у своїй армії – офіцери вбивають своїх поранених солдат, залишають загиблих на полі бою, не сповіщають рідних. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Напередедні затримали ще одного військового РФ. Телефонуючи своїм батькам в Росію, він розповів про те, що насправді відбувається на війні в Україні.

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"Нас відправили на смерть. Вони навіть 200-х не забирають! Вони поранених самі вбивають! Тиждень минув, а нікому навіть похоронка не прийшла", - розповів росіянин.

Цьому "вояку" пощастило більше, ніж іншим: він потрапив у полон в Україну. На відео видно, як загарбник плаче та просить маму звернутися до "Спілки матерів Росії", сподівається на обмін.

Солдат боїться і за долю рідних, тож просить не розповідати всю правду про війну в Україні, аби не потрапити під репресії російських спецслужб.

Раніше ми розповідали, що військовополонений з Росії Володимир Рассказов під час брифінгу захоплених розвідників РФ, який пройшов у Києві, вибачився перед українцями, що російські війська вторглися на нашу територію "як військові злочинці".