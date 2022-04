У военных РФ украли более 100 посылок с награбленным в Украине

В РФ украли более сотни посылок с имуществом украинцев, которые российские военные-мародеры массово отправляли домой.

Об этом сообщило в Twitter издание Visegrad 24.

Bad news for Russian looters.



The things they looted in Ukraine are now being stolen by Russian postal workers.



Out of 130 boxes sent by Russian soldiers from Belarus to the Russian city of Rubcovsk, only 3 arrived as they should.



The looters will have to file complaints. pic.twitter.com/I9AxePArqK