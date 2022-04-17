У военных РФ украли более 100 посылок с награбленным в Украине

Мародерам посоветовали подавать жалобы на почтальонов

Посылки российских мародеров не дошли по адресу / Фото: Коллаж: Сегодня

В РФ украли более сотни посылок с имуществом украинцев, которые российские военные-мародеры массово отправляли домой.

Об этом сообщило в Twitter издание Visegrad 24.

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"Плохая новость для российских мародеров. То, что они награбили в Украине, теперь воруют российские почтальоны. Из 130 ящиков, отправленных российскими солдатами из Беларуси в российский город Рубцовск, только 3 дошли как положено. Мародеры должны будут подать жалобу", – пишет издание.

Bad news for Russian looters.



The things they looted in Ukraine are now being stolen by Russian postal workers.



Out of 130 boxes sent by Russian soldiers from Belarus to the Russian city of Rubcovsk, only 3 arrived as they should.



The looters will have to file complaints. pic.twitter.com/I9AxePArqK — Visegrád 24 (@visegrad24) April 16, 2022

Российские мародеры тоннами вывозят из Украины награбленное

В Сеть попало видео, на котором российские военные в Беларуси отправляют домой посылки с украденной в Украине техникой и вещами.

4 апреля активистские проекты "Беларускi Гаюн" и "База данных" опубликовали списки предполагаемых отправителей. "Беларускi Гаюн" утверждает, что идентифицировал 16 солдат, которые послали в Россию грузы весом от 50 до 450 килограммов. "База данных" назвала сразу 69 отправителей и привела такие подробности, как вес посылок, адрес получателя и номера заказов, по которым можно отслеживать отправления.

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Больше всего посылок из Мозыря отправлено в Рубцовск (Алтайский край РФ) – этот город указали 49 из 69 отправителей. Остальные посылки ушли в Москву, Читу, Омск, Новосибирск, Псков, Биробиджан и другие города России. Самая скромная из посылок весит всего три килограмма, а самое большое отправление – почти полтонны.