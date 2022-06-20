Пленные в Северодонецке оккупанты шокированы сокрушительными потерями РФ (видео)

Российские командиры не жалеют жизней своих подданных

Оккупанты несут серьезные потери на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты терпят огромные потери в боях на востоке Украины. Очередные свидетельства этому предоставил пленный уроженец Луганска, мобилизованный на войну из рядов так называемой "народной милиции ЛНР".

Видео допроса боевика опубликовала СБУ.

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В частности, он упоминает Рубежное, где в боях за одну улицу пало 70% от его роты. А взять ее оккупанты не могли почти месяц.

Это при том, что на восточном участке фронта враг имеет численное преимущество по меньшей мере в 20 раз.

"Улицу Ленина (сейчас Владимирская – прим.) мы проходили в общей сумме недели 3, может 4", – признается пленник. Продвигались с такими боями и потерями, что "за это время были большие разрушения, большие потери… от роты процентов 70" .

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Потери россияне восполняли мобилизованными новобранцами. И из Рубежного "подкрепленную" таким образом бригаду отправили на Северодонецк.

Там ВСУ встретили оккупантов шквальным огнем в промзоне. Это побудило захватчиков сдаться, чтобы по крайней мере сохранить жизнь. В настоящее время этот и другие пленные из незаконных вооруженных формирований дают показания следователям СБУ.

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Потери оккупационной армии

Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 33 800 (+200 за последние сутки) лиц ликвидировано;

танков – 1477 (+9);

боевых бронированных машин – 3588 (+11);

артиллерийских систем – 749 (+4);

РСЗО – 238 (+3);

средств ПВО – 98;

самолетов – 216;

вертолетов – 181;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 601 (+3);

крылатых ракет – 130;

корабли/катера – 14;

автомобильная техника и автоцистерны – 2527 (+4);

специальная техника – 55.

Раньше мы писали, что российские оккупанты стянули в Луганскую область почти все свои войска, которые можно было взыскать – даже с соседних направлений.

По состоянию на утро 20 июня стало известно, что российские оккупанты взяли под контроль Метелкино близ Северодонецка. Бои продолжаются во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска