Аваков "слил" реальные потери РФ в Украине: цифры впечатляют

Бывший глава МВД перехватил российскую сводку по погибшим оккупантам

Аваков назвал потери оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла уже почти 49 тысяч человек личного состава. Среди них более 37,5 тысяч военных вооруженных сил РФ, почти 9,5 тысяч наемников российских ЧВК и почти 1800 военных из Росгвардии.

Об этом сообщил бывший глава МВД Украины Арсен Аваков в Telegram.

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Он рассказал, что удалось перехватить российскую сводку потерь.

"Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ – 37 592 человека. Эта цифра без учета данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 июня это 9457 погибших. Потери Росгвардии с начала военных действий 1788 убитыми", – уточнил Аваков.

Потери России по подсчетам Генштаба ВСУ

Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 33 350 (+200) человек ликвидировано,

танков – 1465 (+9),

боевых бронированных машин – 3573 (+10),

артиллерийских систем – 739 (+5),

РСЗО – 233 (+0),

средств ПВО – 98 (+1),

самолетов – 216 (+1),

вертолетов – 180 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1),

крылатых ракет – 129 (+0),

кораблей/катеров – 14 (+1),

автомобильной техники и автоцистерн – 2513 (+17),

специальной техники – 55 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлениях.

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Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ почти впритык подошли к Херсону.

Ранее мы писали, что российские оккупанты в ночь на 18 июня и утром выпустили ракеты по Одесской и Полтавской областям.