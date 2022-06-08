Оккупанты выдохлись на всем фронте, кроме одного участка – Ягун

Генерал СБУ рассказал, что нужно обоим сторонам, чтобы переломить ход боевых действий в свою пользу

У оккупантов не хватает сил для дальнейшего наступления на позиции украинской армии, считает эксперт / Фото: Коллаж: Сегодня

Российским оккупантам на сегодня хватает сил лишь для того, чтобы вести активные действия на одном участке фронта на Донбассе – в Северодонецке. Однако для окончательного перелома в войне должна измениться ситуация внутри РФ.

Такое мнение высказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун в эфире Youtube-канала "Україна 24".

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На вопрос, что нужно, чтобы переломить ход боевых действий в Украине, Ягун ответил:

"Сейчас можно говорить о необходимости еще больше вооружений, еще больше боеприпасов, мобилизации всех резервов, но нам не хватает перелома ситуации в России, который бы нам дал понять, что они выдохлись на каком-то этапе. То, что они выдохлись – мы все почувствуем. Мы это уже чувствуем на поле боя".

Генерал напомнил, что оккупанты после масштабного вторжения 24 февраля "сошлись на одном небольшом участке фронта и пытаются чего-то достичь только в Северодонецке".

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"Все остальные либо в глухой обороне, либо какие-то небольшие обстрелы и еще какие-то вещи. Но каких-то активных продвижений точно нет. Просто реально нет у них сил и средств для активных боевых действий на каких-то широких фронтах", – пояснил он.

На вопрос, смогут ли российские войска пополнить свои растраченные резервы, генерал ответил:

"В технике очень тяжелая ситуация для них. Человеческий ресурс пополнить легче, но для этого надо объявлять общую мобилизацию. Если они не смогут сконцентрировать на наших фронтах от 200 тысяч человек и больше, которые получат нормальное обмундирование, вооружение и технику, переломить ситуацию на фронте им просто не удастся".

Озвучены общие потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 08.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 31 500 (+140) человек ликвидировано;

танков ‒ 1393 (+3) единицы;

боевых бронированных машин – 3429 (+13) единиц;

артиллерийских систем – 703 (+9) единицы;

РСЗО – 213 (+6) единиц;

средств ПВО – 96 (+0) единиц;

самолетов – 212 (+0) единиц;

вертолетов – 178 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6) единиц;

крылатых ракет – 125 (+0);

кораблей/катеров – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2406 (+1) единиц;

специальной техники – 53 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются.

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Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил потери врага по состоянию на 8 июня: за последние сутки ликвидировано 140 оккупантов, уничтожены 3 танка и 13 бронированных машин, а также 1 вертолет. Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

Ведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 8 июня: противник штурмовал Райгородок на пути из Лимана в Славянск. ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Возле трассы Бахмут – Лисичанск противник уже был в районе села Нагорное, но под ударами украинской артиллерии отошел на занимавшие ранее позиции. К югу в Донецкой области наносились ракетные и авиаудары. Также продолжаются массированные обстрелы всех позиций ВСУ вокруг Донецка: Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка.