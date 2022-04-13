Оккупанты обстреляли железнодорожную станцию в центре Украины: график поездов изменился

УЗ пришлось сменить маршруты и графики курсирования 17 пассажирских поездов

Враг нанес удар по железной дороге / Фото: Коллаж: Сегодня

Войска РФ ночью обстреляли одну из железнодорожных станций в центральной части Украины. В результате атаки никто не пострадал. Из соображений безопасности место, куда попали оккупанты, не разглашается.

Об этом сообщил глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин в Telegram.

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"Сегодня ночью российские войска обстреляли железнодорожную станцию в центральной Украине", – написал чиновник.

Он подчеркнул, что никто из пассажиров и работников железных дорог из-за обстрела не пострадал.

Вместе с тем УЗ пришлось сменить маршруты и графики курсирования 17 пассажирских поездов.

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Опасность ракетных обстрелов остается высокой

Российские войска продолжают попытки захватить территории Донбасса.

Остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины и вероятность активизации действий оккупационных войск с целью продвижения к административным границам Донецкой и Луганской областей.

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