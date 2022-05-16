Новое наступление захватчиков на Донбассе захлебнулось после 11 атаки

В понедельник, 16 мая, на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отразили 11 атак оккупантов. В настоящее время продолжаются бои на трех локациях.
Об этом сообщает пресс-центр Группировки объединенных сил.
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Бои проходят вдоль всей линии фронта на Донбассе. Оккупанты активно применяют авиацию, реактивную и ствольную артиллерию, тяжелую бронетехнику и минометы. В течение сегодняшнего дня войска РФ 11 раз безуспешно атаковали позиции украинских военных. На трех участках боевые столкновения продолжаются.
В течение суток на этом направлении украинские военные уничтожили:
- 1 зенитно-ракетный комплекс "Тор";
- 5 танков;
- 6 артиллерийских систем, включая 3 реактивные системы залпового огня;
- 13 единиц бронетехники и автомобилей.
Также подразделения противовоздушной обороны сбили штурмовик Су-25 и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Потери в оккупантов
Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1228 танков и ликвидировали около 27 700 российских военных.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 27 700 человек ликвидировано (+300 за сутки);
- танков – 1228 (+8);
- боевых бронированных машин – 2974 (+16);
- артиллерийских систем / artillery systems – 577 (+22);
- РСЗО – 195;
- средств ПВО – 89;
- самолетов – 200;
- вертолетов – 165 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11);
- крылатые ракеты – 97 (+2);
- корабли/катера – 13;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2101 (+14);
- специальная техника – 42.
Наибольшие потери противника (прошлые сутки, 15 мая) наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.