У РФ підтискають терміни! Жданов передбачив жорсткий розгром окупантів у Херсоні

Окупанти РФ не зможуть побудувати військові бази у тимчасово окупованій Херсонській області, і в цьому Україні допоможе ленд-ліз.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у ранковому шоу "Ранок з Україною" на YouTube-каналі "Україна 24".

"Російська Федерація намагатиметься там створити якісь опорні органазіції чи опорну систему, на якій будуватиметься оборона. І дійсно вони в Херсонській області сьогодні обладнують позиції для того, щоб захищати ці рубежі, які вони захопили. Але я скажу так, що вони не встигнуть, побудувати базу – це не один рік, створити воєнну. Це перше. І друге, якщо ленд-ліз спрацює так, як ми очікуємо, у нас буде вогнева перевега, що дасть нам можливість вибити їх вже з позицій, які вони оборонятимуть. І тому звільнення територій, воно якби не обговорюється, а воно буде здійснено силами Збройних сил за допомогою західної зброї", – сказав він.