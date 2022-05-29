У РФ підтискають терміни! Жданов передбачив жорсткий розгром окупантів у Херсоні

Окупанти РФ не зможуть побудувати військові бази у тимчасово окупованій Херсонській області, і в цьому Україні допоможе ленд-ліз.
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у ранковому шоу "Ранок з Україною" на YouTube-каналі "Україна 24".
"Російська Федерація намагатиметься там створити якісь опорні органазіції чи опорну систему, на якій будуватиметься оборона. І дійсно вони в Херсонській області сьогодні обладнують позиції для того, щоб захищати ці рубежі, які вони захопили. Але я скажу так, що вони не встигнуть, побудувати базу – це не один рік, створити воєнну. Це перше. І друге, якщо ленд-ліз спрацює так, як ми очікуємо, у нас буде вогнева перевега, що дасть нам можливість вибити їх вже з позицій, які вони оборонятимуть. І тому звільнення територій, воно якби не обговорюється, а воно буде здійснено силами Збройних сил за допомогою західної зброї", – сказав він.
Ленд-ліз для України
Президент США Джозеф Байден підписав закон "Про ленд-ліз для захисту демократії в Україні від 2022 року", який уже 28 квітня мав підтримку обох палат Конгресу США. Багато хто відзначив, що це було символічно – сакрального для Росії дня перемоги над фашистською Німеччиною.
На сайті Конгресу США сказано, що закон "Про ленд-ліз для захисту демократії в Україні від 2022 року" тимчасово скасовує деякі вимоги, пов'язані з повноваженнями президента щодо надання або оренди предметів оборони.
Після зустрічі лідерів країн "Великої сімки" із засобів відеозв'язку 8 травня Байден заявив, що США продовжать зміцнювати Україну і надалі.