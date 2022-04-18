У Миколаєві прогриміли вибухи

Інформацію підтверджує мер міста

У Миколаєві прогриміло одразу кілька вибухів. Про це повідомляє міська влада.

"У Миколаєві прогриміло кілька вибухів. З'ясовуємо ситуацію. Оперативну інформацію повідомлю вам зранку", – пише у своєму телеграмі мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

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Раніше в місцевих соцмережах припускали, що по місту могли вести обстріл "Градами" з боку Херсона. Проте інформація непідтверджена.

Про обстріл користувачі Мережі повідомляли до відбою повітряної тривоги, яка була оголошена по всій території України.

Російські окупанти обстріляли Миколаївську область, є поранені

На Миколаївщині за минулу добу поранення отримали 13 людей. Про це в Telegram заявила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.