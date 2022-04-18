В Николаеве прогремели взрывы

Информацию подтверждает мэр города

В Николаеве прогремело сразу несколько взрывов. Об этом сообщают городские власти

"В Николаеве прогремело несколько взрывов. Выясняем ситуацию. Оперативную информацию сообщу вам с утра", – пишет в своем телеграме мэр Николаева Александр Сенкевич.

Реклама

Ранее в местных соцсетях предполагали, что по городу могли вести обстрел "Градами" со стороны Херсона. Однако, информация неподтвержденная.

Про обстрелы пользователи Сети сообщали до отбоя воздушной тревоги, которая была объявлена по всей территории Украины.

Российские оккупанты обстреляли Николаевскую область, есть раненые

В Николаевской области за прошлые сутки ранения получили 13 человек. Об этом в Telegram заявила председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева.