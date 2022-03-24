У Мелітополі окупанти змушують проводити уроки в школах російською мовою

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що у місті також були труднощі з виплатою зарплат для відділу освіти

Військові РФ обходять школи у Мелітополі / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти змушують мелітопольських вчителів проводити навчання у школах російською мовою. Вчителів зобов'язують відновити навчальний процес 1 квітня "за незрозумілою програмою".

Про це під час прямого ефіру в Facebook повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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"На сьогодні російські солдати обходять кожну школу і схиляють вчителів розпочинати з 1 квітня навчальний процес російською мовою за незрозумілою програмою", – сказав він.

Федоров додав, що в місті були труднощі з виплатою зарплат, пов'язані з тим, що казначейська служба заблокувала всі виплати по місту Мелітополю.

"Було не зрозуміло, де я є, члени команди. На сьогодні всі захищені по місту Мелітополю платежі розблоковані, серед них і наш відділ освіти. Найімовірніше, найближчим часом вони отримають свої зарплати за березень", - додав мер.

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У Мелітополі російська армія будує військову базу

У Мелітополі російські окупанти будують військову базу на аеродромі. Ворог має намір обстрілювати ЗСУ та прикриватися мирним населенням міста. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Поруч з Мелітополем розташована наша військова база, аеродром, який має важливе значення. Саме туди прилетіли перші ракети з РФ, щоб знищити наш аеродром. Сьогодні росіяни будують там свою військову базу, з якої також здійснюють запуски ракет по всіх містах не лише Запорізької області, а й України загалом", – сказав міський голова.

Він наголосив, що окупанти спеціально наражають на небезпеку мирне населення, роблячи його заручником і живим щитом у воєнний час.

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