Тільки тепер вороги – росіяни. Шокуюче схожі фото оперного театру Одеси 1941 та 2022 року

Традиційно 10 квітня у місті проводять заходи з нагоди визволення від німецьких окупантів, але сьогодні стане винятком

Колись Одесу звільнили від німецьких окупантів, а сьогодні захищають від російських / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі відзначають 78-му річницю визволення міста від німецьких окупантів. 10 квітня 1944 року під час Одеської операції, проведеної 26 березня-14 квітня 1944 року військами третього Українського фронту, місто звільнили. Але через повномасштабне вторгнення РФ в Україну Одесу знову доводиться захищати.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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У місті за час окупації було знищено багато заводів та фабрик, підірвано та спалено понад дві тисячі будівель, лікарні, поліклініки та санаторії.

Мер Одеси Геннадій Труханов привітав одеситів з Днем визволення міста від нацистських окупантів.

"Сьогодні знаменна для нас дата – день визволення Одеси від нацистських окупантів. Ніхто з нас не міг уявити, що народ, з яким ми пліч-о-пліч обороняли наше місто, нападе на нашу країну. Сьогодні це реалії. 10 квітня ми шануємо пам'ять тих, хто ціною свого життя та здоров'я звільняв наше місто. Так само як зараз наші захисники охороняють спокійний сон одеситів" , – сказав мер.

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Традиційно цього дня в Одесі вшановують пам'ять визволителів, проводять святкові заходи.

"Цього року нам доведеться зробити виняток, щоб не допустити можливі провокації та зіткнення, до яких готується ворог", – додав Труханов.

Мер попросив усіх одеситів провести цей день удома.

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Поки що ситуація в Одесі контрольована, хоча не дуже спокійна. Росіяни іноді завдають ракетних ударів по області.

Одеса у 2022

Окупанти хочуть знищити Одесу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після Маріуполя російські окупанти хочуть знищити Одесу. За його словами, Росія впевнена у своїй безкарності за все, що вона робить. Про це глава держави сказав під час звернення до парламенту Греції у четвер, 7 квітня.

"Росія абсолютно впевнена у своїй безкарності за все, що вона робить. І ми маємо зупинити це. Ми маємо притягнути Росію до відповідальності. Ми маємо врятувати Одесу від знищення Маріуполя", – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що російські війська принесли смерть та руйнування туди, де століттями українці та греки насолоджувалися миром та процвітанням.

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