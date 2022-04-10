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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Только теперь враги – россияне. Шокирующе похожие фото оперного театра Одессы 1941 и 2022 года

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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10 апреля, 10:56
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Традиционно 10 апреля в городе проводят мероприятия по случаю освобождения от немецких оккупантов, но сегодня станет исключением
Когда-то Одессу освободили от немецких оккупантов, а сегодня защищают от российских
Когда-то Одессу освободили от немецких оккупантов, а сегодня защищают от российских / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе отмечают 78-ю годовщину освобождения города от немецких оккупантов. 10 апреля 1944 во время Одесской операции, проведенной 26 марта-14 апреля 1944, войсками третьего Украинского фронта город освободили. Но из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину Одессу снова приходится защищать.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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10 апреля 1944 года в ходе Одесской операции, проведенной 26 марта-14 апреля 1944 года, войсками третьего Украинского фронта освободили Одессу.

В городе за время оккупации были уничтожены многие заводы и фабрики, взорваны и сожжены более двух тысяч зданий, больницы, поликлиники и санатории.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил одесситов с Днем освобождения города от нацистских оккупантов.

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"Сегодня знаменательная для нас дата – день освобождения Одессы от нацистских оккупантов. Никто из нас не мог себе представить, что народ, с которым мы бок о бок обороняли наш город, нападет на нашу страну. Сегодня это реалии. 10 апреля мы чтим память тех, кто ценой своей жизни и здоровья освобождал наш город. Так же как сейчас наши защитники охраняют спокойный сон одесситов", – сказал мэр.

Традиционно в этот день в Одессе чтят память освободителей, проводят праздничные мероприятия.

"В этом году нам придется сделать исключение, чтобы не допустить возможные провокации и столкновения, к которым готовится враг", – добавил Труханов.

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Мэр попросил всех одесситов провести этот день дома.

Пока что ситуация в Одессе контролируемая, хотя не очень спокойная. Россияне иногда наносят ракетные удары по области.

Одесса в 2022

Окупанти хочуть знищити Одесу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после Мариуполя российские оккупанты хотят уничтожить Одессу. По его словам, Россия уверена в своей безнаказанности за все, что она делает. Об этом глава государства сказал во время обращения к парламенту Греции в четверг, 7 апреля.

"Россия абсолютно уверена в своей безнаказанности за все, что она делает. И мы должны остановить это. Мы должны привлечь Россию к ответственности. Мы должны спасти Одессу от уничтожения Мариуполя", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что российские войска принесли смерть и разрушение туда, где веками украинцы и греки наслаждались миром и процветанием.

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