Почалася гра на швидкість: експерт назвав два завдання окупантів в Україні

У РФ вже закінчується зброя

Сергій Кузан оцінив ситуацію на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії закінчується озброєння для війни в Україні, але їм удалося підтягнути резерви. Також російські сили зміцнюються на півдні та можуть спробувати атакувати там. Про це розповів керівник Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан ведучим Марії Скибі та Василю Пехньо в ефірі національного телемарафону. YouTube-каналі "Україна 24".

"Новини є погані і хороші. Хороші новини — вони (РФ. – Ред.) розконсервовують свої запаси, це стосується і людей, і техніки. Ми перемелюємо їхню живу силу і знищуємо їхню техніку так, що їм доводиться розконсервовувати старі речі та привозити їх на фронт. Але я б не недооцінював можливостей противника, тому що їм все-таки вдалося за час, поки нам не дійшло західне озброєння, поповнити свої резерви. Приблизно місяць, поки ми не будемо повністю забезпечені західним озброєнням, вони використають для того, щоб зміцнитись і перейти у наступ на ділянках, де це можливо. Південь — це ділянка, де вони укріплюються і продовжують турбувати нас вогнем, знищувати інфраструктуру, щоб ми не могли підтримати наше східне угруповання. Вони вже починають забирати і вимагати у Білорусі свою зброю. У них гостра нестача озброєння, і якщо так піде далі, то за наявності західної зброї ми зможемо переломити хід війни", — сказав він.

Експерт пояснив, що на сході та півдні України російські загарбники діють по-різному відповідно до поставлених завдань.

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"На півдні вони будують вже третю лінію оборони. Вони розуміють, що південні рубежі у них не такі насичені озброєнням, як східний фронт, тому вони будують серйозні укріплення, накопичують сили. За умови їх атаки вони можуть підтягувати резерви, використовувати і авіацію, і далекобійну артилерію. Це саме те, що вони роблять у Луганській та Донецькій областях, вони не діють однаково по всій лінії фронту. На кордоні з Сумською та Чернігівською областями використовують міномети, зміцнюють кордони, а ось у Луганській та Донецькій областях пробують штурмувати. Причому, переконавшись, що не можуть взяти Сєвєродонецьк, Лисичанськ у лоб, вони намагаються відрізати ці міста, намагаються оточувати та позбавити їх забезпечення", — сказав він.

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