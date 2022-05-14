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Американські аналітики вже віддали перемогу у битві за Харків Україні

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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14 травня, 10:01
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Інститут вивчення війни опублікував доповідь про перебіг війни
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові, можливо, вирішили повністю піти зі своїх позицій навколо Харкова через контрнаступ українських військ та обмежену кількість підкріплень. Це може означати, що Україна виграла битву за Харків. Таких висновків дійшли дослідники Інституту вивчення війни в опублікованій оцінці.

Російські підрозділи, як правило, не намагалися утримати позиції проти контратакуючих українських сил протягом останніх кількох днів, за деякими винятками. Є дані про те, що Москва зосереджена на проведенні впорядкованого відведення військ, а не спроб утримувати свої позиції поблизу міста.

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Російські сили продовжували відводити частини з-під Харкова. Український генеральний штаб уперше повідомив, що 13 травня російські сили зосередили свої зусилля на забезпеченні виведення частин, дислокованих навколо Харкова. Військовослужбовець так званої "ДНР" розповів, що російський прикордонний патруль на українсько-російському кордоні трасою на Бєлгород два дні відмовлявся пропускати до Росії його батальйон, виведений з-під Харкова. Російські сили, ймовірно, намагаються захистити свої наземні лінії зв'язку до Ізюма у північно-східній частині Харківської області після того, як українські сили, як повідомляється, просунулися до Тернового — населеного пункту лише за три кілометри від російського кордону.

"Таким чином Україна, схоже, виграла битву за Харків. Українські сили не дозволили російським військам оточити, не кажучи вже про захоплення Харкова, а потім вигнали їх з-під міста, як вони зробили з російськими військами, які намагалися захопити Київ", — йдеться у оцінці.

Українські сили, ймовірно, спробують зруйнувати принаймні найзахіднішу з наземних ліній зв'язку між Білгородом та російськими військами, зосередженими навколо Ізюма. Місцевість на схід від нинішніх українських позицій може сприяти спробам росіян захистити свої наземні лінії зв'язку, оскільки великі водні об'єкти створюють вузькі місця, через які українцям доведеться прориватися, вважають дослідники.

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Інші висновки

Основними цілями росіян залишаються Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Російські війська зробили безуспішний штурм у напрямі Слов'янська та Олександрівки.

Українські сили, ймовірно, зірвали спробу Росії форсувати річку Сіверський Донець, підірвавши зусилля Росії щодо зосередження військ на півночі Донбасу та завершення оточення Сєвєродонецька та Лисичанська.

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Російські сили, напевно, убезпечили шосе біля західного в'їзду на металургійний комбінат "Азовсталь", але бої за об'єкт продовжуються.

Російські сили у Запорізькій області, ймовірно, намагаються вийти на артилерійську дистанцію за межами міста Запоріжжя.

Повідомляється, що українські сили намагаються відновити контроль над островом Зміїний біля румунського узбережжя або принаймні завадити Росії використовувати його.

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