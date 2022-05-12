Окупанти в автосалоні на околиці Києва розстріляли двох чоловіків і почали розважатися: відео показав CNN

Холоднокровне вбивство двох українців зафіксували камери відеоспостереження

Під Києвом окупанти продовжують лагодити звірства / Фото: Колаж: Сьогодні

Під Києвом російські військові застрелили двох неозброєних українців на території одного з дилерських центрів. Як повідомляє CNN, це сталося 16 березня.

На відео з камер спостереження зафіксовано, як власник бізнесу разом з 68-річним охоронцем з піднятими руками зустрічають російських солдатів біля воріт та дають їм цигарки.

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Після короткого спілкування обидва чоловіки пішли назад углиб території, проте з-за рогу несподівано вискочили два російські солдати і вистрілили їм у спини.

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Один з чоловіків загинув на місці, а інший зміг піднятися, дійти до приміщення та викликати допомогу. Коли людина стікала кров'ю, російські солдати зайнялися мародерством. Працівник дилерського центру помер від втрати крові, врятувати його не вдалося.

Звірства російських окупантів

Жителя Маріуполя Дмитра Радченка разом з дружиною та маленькою дитиною окупанти насильно вивезли до РФ. Усього російські військові депортували близько 45 тисяч українців. Чоловік розповів, що людей везли у старих холодних автобусах та майже не годували.

СБУ перехопила телефонну розмову російського окупанта, в якій він зізнається, як вони розстрілюють мирних жителів в Україні, займаються мародерством і навіть їдять домашніх улюбленців українців.

У звільненому Тростянці виявлено тіла закатованих мирних жителів. Під час окупації міста російські військові викрадали та знущалися з цивільних.

Вже 42 країни звернулися до Міжнародного кримінального суду у зв'язку з військовими злочинами російських окупантів в Україні.