Оккупанты в автосалоне на окраине Киева расстреляли двух мужчин и начали развлекаться: видео показал CNN

Под Киевом российские военные застрелили двух невооруженных украинцев на территории одного из дилерских центров. Как сообщает CNN, это произошло 16 марта.
На видео с камер наблюдения зафиксировано, как владелец бизнеса вместе с 68-летним охранником с поднятыми руками встречают российских солдат у ворот и дают им сигареты.
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После краткого общения оба мужчины ушли обратно вглубь территории, однако из-за угла неожиданно выскочили два российских солдата и выстрели им в спины.
Один из мужчин погиб на месте, а другой смог подняться, дойти до помещения и вызвать помощь. В то время как человек истекал кровью, российские солдаты занялись мародерством. Работник дилерского центра умер от потери крови, спасти его не удалось.
Зверства российских оккупантов
- Жителя Мариуполя Дмитрия Радченко вместе с женой и маленьким ребенком оккупанты насильно вывезли в РФ. Всего российские военные депортировали около 45 тысяч украинцев. Мужчина рассказал, что людей везли в старых холодных автобусах и почти не кормили.
- СБУ перехватила телефонный разговор российского оккупанта, в котором он признается, как они расстреливают мирных жителей в Украине, занимаются мародерством и даже едят домашних любимцев украинцев.
- В освобожденном Тростянце обнаружены тела замученных мирных жителей. Во время оккупации города российские военные похищали и издевались над гражданскими.
- Уже 42 страны обратились в Международный уголовный суд в связи с военными преступлениями российских оккупантов в Украине.