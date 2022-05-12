Оккупанты в автосалоне на окраине Киева расстреляли двух мужчин и начали развлекаться: видео показал CNN

Хладнокровное убийство двух украинцев зафиксировали камеры видеонаблюдения

Под Киевом оккупанты продолжают чинить зверства / Фото: Коллаж: Сегодня

Под Киевом российские военные застрелили двух невооруженных украинцев на территории одного из дилерских центров. Как сообщает CNN, это произошло 16 марта.

На видео с камер наблюдения зафиксировано, как владелец бизнеса вместе с 68-летним охранником с поднятыми руками встречают российских солдат у ворот и дают им сигареты.

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После краткого общения оба мужчины ушли обратно вглубь территории, однако из-за угла неожиданно выскочили два российских солдата и выстрели им в спины.

Один из мужчин погиб на месте, а другой смог подняться, дойти до помещения и вызвать помощь. В то время как человек истекал кровью, российские солдаты занялись мародерством. Работник дилерского центра умер от потери крови, спасти его не удалось.

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Зверства российских оккупантов