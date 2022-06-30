Нардеп-колаборант Ковальов живий, але його таки підірвали: зрадник опублікував відео

Автомобіль Ковальова був підірваний разом з ним у Херсонській області

Олексій Ковальов зараз перебуває у лікарні / Фото: Колаж: Сьогодні

Екснардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов, автомобіль якого було підірвано на Херсонщині минулого тижня, вижив і перебуває в лікарні. Про це в Telegram-каналі повідомляють росЗМІ.

У відеозверненні він розповів, що почувається добре і наступного тижня "розпочне працювати".

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Ковальов заявив, що має намір продовжувати працювати (!) у своєму окрузі до закінчення повноважень у 2023 році (!).

Колаборант вважає, що до замаху на нього причетні українські спецслужби.

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Що відомо

У соцмережах поширювали інформацію, що Ковальова вдень 22 червня підірвали у Херсоні. Українське військово-політичне керівництво заперечувало цю інформацію. Незабаром начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що підірвано було саме Ковальова автомобіль.

8 червня народний депутат України Олексій Ковальов перейшов на бік російських окупантів, які захопили частину Херсонської області, і вже почали співпрацювати з ними. Колаборант повідомив про зустріч із першим заступником глави Адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком і запевнив, щоправда, з помилками у тексті, що Росія "назавжди" в Херсонській області.

3 травня Ковальов був виключений із фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, оскільки добровільно залишився в окупованому Херсоні та роздавав інтерв'ю російським пропагандистам. Тоді ж фракція звернулася до генпрокуратури та СБУ із закликом якнайшвидше передати справу Ковальова до суду, передбачивши, зокрема, конфіскацію його активів та майна згідно з чинним законодавством.

Депутат-зрадник Олексій Ковальов був аграрним бізнесменом у Херсонській області, і за межами області про нього мало хто знав. 2019 року він став народним депутатом і потрапив до парламенту як мажоритарник від партії "Слуга народу".

Ставши членом податкового комітету, Ковальов очолив напрям з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю та тютюну.