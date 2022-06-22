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У Голій Пристані ліквідували нардепа-колаборанта Ковальова? Що відомо

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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22 червня, 12:19
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Екснардепа розстріляли в авто
На Херсонщині ліквідували зрадника
На Херсонщині ліквідували зрадника / Фото: Колаж: Сьогодні

На Херсонщині, за попередньою інформацією, ліквідували нардепа-зрадника Олексія Ковальова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив воїн та позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко.

"За попередньою інформацією, у місті Гола Пристань знищено нардепа-зрадника Ковальова, який залишився у Херсоні і розповідав, що "россия тут навсегда". Чекаємо на офіційне підтвердження", – написав він і опублікував відео.

На оприлюдненому відео – автомобіль, який, ймовірно, належав Ковальову. Лобове скло з боку водія розбите.

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Користувачі соцмережі відзначили дивний факт: колаборант був убитий у машині марки "Ланос", тоді як політики не їздять на авто такого рівня. За словами Шевченка, він припускає, що знищений саме Ковальов.

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Наразі підтвердження або спростування інформації від місцевої влади та ОВА немає.

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Джерела "Сьогодні" в розвідці відповіли з натяком: "Мабуть, неакуратно курив у машині. Але в нас поки що немає офіційного підтвердження". За попередньою інформацією наших спецслужб, в авто був не Ковальов. Хто саме – з'ясовують.

Нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко опублікував уривок з інтерв'ю "Бабелю", де Ковальов розповідав, що справді їздив "ланосом".

"Повернімося до вашого виїзду до Херсонської області. Ви поїхали 28 лютого? — Так. Доїхав до Кропивницького, там у мене зламався автомобіль. Його не можна було полагодити, взяти інший теж не виходило, тож купив собі Daewoo Lanos. Переночував і поїхав. Доїхав до села Єланець у Миколаївській області, там пробув два дні — треба було визначитися, що далі, бо неподалік від Миколаєва були бойові дії, я не розумів, куди можна їхати. Далі я вирушив у Миколаїв і там прожив у друга приблизно дві тижні. А коли дізнався, що є коридор, поїхав до Херсона", — розповідав Ковальов.

Що відомо

  • 8 червня народний депутат України Олексій Ковальов перейшов на бік російських окупантів, що захопили частину Херсонської області, і вже почали співпрацювати з ними. Колаборант повідомив про зустріч із першим заступником глави Адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком і запевнив, щоправда, з помилками у тексті, що Росія "назавжди" в Херсонській області.
  • 3 травня Ковальова виключили зі складу фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, оскільки він добровільно залишився в окупованому Херсоні та роздавав інтерв'ю російським пропагандистам. Тоді ж фракція звернулася до генпрокуратури та СБУ із закликом якнайшвидше передати справу Ковальова до суду, передбачивши, зокрема, конфіскацію його активів та майна згідно з чинним законодавством.
  • Депутат-зрадник Олексій Ковальов був аграрним бізнесменом у Херсонській області, і поза областю про нього мало хто знав. У 2019 році він став народним депутатом та потрапив до парламенту як мажоритарник від партії "Слуга народу".
  • Ставши членом податкового комітету, Ковальов очолив напрямок з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю та тютюну.
  • 28 грудня 2021 року Олексій Ковальов несподівано для багатьох оголосив про придбання у власність "4 каналу".

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