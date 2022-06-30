Нардеп-коллаборант Ковалев жив, но его таки подорвали: предатель опубликовал видео

Автомобиль Ковалева был взорван вместе с ним в Херсонской области

Алексей Ковалев сейчас находится в больнице / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев, автомобиль которого был взорван в Херсонской области на прошлой неделе, выжил и находится в больнице. Об этом в Telegram-канале сообщают росСМИ.

В видеообращении он рассказал, что чувствует себя хорошо и со следующей недели приступит "к своим обязанностям".

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Ковалев заявил, что намерен работать в своем округе (!) до окончания полномочий в 2023 году (!).

Коллаборант считает, что к покушению на него причастны украинские спецслужбы.

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Что известно

В соцсетях распространяли информацию, что Ковалева днем 22 июня взорвали в Херсоне. Украинское военно-политическое руководство отрицало эту информацию. Вскоре начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что взорван был именно автомобиль Ковалева.

8 июня народный депутат Украины Алексей Ковалев перешел на сторону российских оккупантов, захвативших часть Херсонской области, и уже начал сотрудничать с ними. Коллаборант сообщил о встрече с первым заместителем главы Администрации президента РФ Сергеем Кириенко и заверил, правда, с ошибками в тексте, что Россия "навсегда" в Херсонской области.

3 мая Ковалев был исключен из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, поскольку добровольно остался в оккупированном Херсоне и раздавал интервью российским пропагандистам. Тогда же фракция обратилась в генпрокуратуру и СБУ с призывом как можно скорее передать дело Ковалева в суд, предусмотрев, в частности, конфискацию его активов и имущества согласно действующему законодательству.

Депутат-предатель Алексей Ковалев был аграрным бизнесменом в Херсонской области, и за пределами области о нем мало кто знал. В 2019 году он стал народным депутатом и попал в парламент как мажоритарщик от партии "Слуга народа".

Став членом налогового комитета, Ковалев возглавил направление по вопросам акцизного налога и законодательного регулирования рынка спирта, алкоголя и табака.