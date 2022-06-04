Дружина окупанта радить йому стріляти у своїх — перехоплення ГУР

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти в Херсонської області скаржаться на дуже низький бойовий дух солдатів. Про це свідчить перехоплена ГУР Міноборони розмова командира з дружиною, який погрожує, що саджатиме своїх солдатів. У відповідь на це дружина радить йому "показово" когось застрелити.

"Юра дзвонить, що вони пишуть, що витиснули нас, три населені пункти зайняли" — каже дружина.

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"Ой, так мені це не важливо. Мені свої б** на**й ці е**ні ішаки нах** мозок виносять. С*ка бл*** понабирали. Ну бл*** жалів, а тепер буду просто саджати на**й" , – розповідає їй окупант.

Дружина радить йому не жаліти солдатів: "Ну а навіщо ти їх жалієш, якщо вони так тобі нерви псують? Що ти їм, цап-відбувайло терпіти їх?"

"Ні, все бл***, просто доведу обстановку, хоч хтось буде бл*** с*ка знати, тому що бл*** це все зависає і ніхто нікому далі бл*** полку нічого не передає на * *й", — каже він.

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"Критично?" – цікавиться дружина.

"Та критично було місяць тому, а зараз уже бл*** просто..." — сердито говорить російський загарбник.

На уточнююче запитання, чи мається на увазі сила духу, він відповів ствердно. На це дружина дала йому пораду.

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"Та ну нах*й бл*** одного пристрелити показово, решта може позатикаються. Добра у тебе дружина? (сміється). Знаєш, як кажуть, "Бий своїх, щоб чужі боялися", — заявила вона.

Мародерять навіть магнітики

Російські окупанти крадуть в українських будинках навіть магнітики з холодильників. Також вони заздрять тому, що до війни українці мали змогу подорожувати світом, тоді як для більшості росіян це недосяжна розкіш.

"Я магнітики набрав. Ми коли в будинку оселилися, вони, е*ать, такі мандрівники: вони були в Китаї, в Італії, в Парижі. До*уя, коротше, де були. Вони їм не потрібні, не знадобилися, походу, ось я їх собі взяв" – розповідав російський мародер своєму братові.

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