Жданов пояснив, за що РФ мстить Україні ракетними ударами

Олег Жданов пояснив ракетні удари по українських містах / Фото: Колаж: Сьогодні

Посилення ракетних ударів по українських містах є помстою РФ за успіхи України.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".

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За його словами, таких ударів слід було очікувати з огляду на останні успіхи України на фронті та у політичній сфері.

Жданов, зокрема, нагадав про військові успіхи ЗСУ:

Експерт відмітив і найбільший політичний успіх України в останні дні – отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.

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Жданов додав, що окупанти не мають можливості ескалувати конфлікт на фронті, тому б'ють по тилу крилатими ракетами.

Ракетний удар по Києву

Вранці 26 червня у Києві пролунало кілька вибухів. Ракетного удару було завдано по Шевченківському району столиці.

За інформацією нардепа від "Євросолідарності" Олексія Гончаренка, всього по Києву та області випустили 14 ракет.

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Одна з ракет влучила в багатоповерхівку, яка знаходиться на Лук'янівці. У результаті щонайменше одна людина загинула. Також є поранені – постраждали семирічна дівчинка та її мати, їх доправили до лікарні.

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що окупанти цілилися в завод ім. Артема.

Напередодні окупанти випустили пів сотні ракет по українських містах, є загиблі.

Всі оперативні подробиці про вибухи та руйнування у Києві після обстрілу столиці Росією – деталі від телеведучого Олексія Бурлакова.