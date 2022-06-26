Жданов объяснил, за что РФ мстит Украине ракетными ударами

Олег Жданов объяснил ракетные удары по украинским городам / Фото: Коллаж: Сегодня

Усиление ракетных ударов по украинским городам является местью РФ за успехи Украины.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телемарафона "Єдині новини", сообщает Telegram-канал "Сегодня".

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По его словам, таких ударов следовало ожидать, учитывая последние успехи Украины на фронте и в политической сфере.

Жданов, в частности, напомнил о военных успехах ВСУ:

Эксперт отметил и наибольший политический успех Украины в последние дни – получение статуса кандидата на вступление в ЕС.

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Жданов добавил, что оккупанты не имеют возможности эскалировать конфликт на фронте, потому бьют по тылу крылатыми ракетами.

Ракетный удар по Киеву

Утром 26 июня в Киеве прогремело несколько взрывов. Ракетный удар был нанесен по Шевченковскому району столицы.

По информации нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко, всего по Киеву и области выпустили 14 ракет.

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Одна из ракет попала в многоэтажку, которая находится на Лукьяновке. В результате по меньшей мере один человек погиб. Также есть раненые – пострадали семилетняя девочка и ее мать, их доставили в больницу.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что оккупанты целились в завод им. Артема.

Накануне оккупанты выпустили полсотни ракет по украинским городам, есть погибшие.

Все оперативные подробности о взрывах и разрушениях в Киеве после обстрела столицы Россией – детали от телеведущего Алексея Бурлакова.