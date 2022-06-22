Жданов про удар по Зміїному: Росію позбавили очей та вух

Військовий експерт також розповів, чи варто побоюватися висадки російського десанту з моря

Олег Жданов розповів, як удар по острову Зміїний змінив розстановку сил у Чорноморському регіоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Ракетний удар ЗСУ по окупованому острову Зміїний позбавив Чорноморський флот Росії значної переваги у Чорному морі.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі проєкту "FREEДОМ" на Youtube-каналі "Україна 24".

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"На сьогодні за допомогою цієї атаки ми фактично позбавили Чорноморський флот Російської Федерації можливості контролювати акваторію, де проходять основні торгові шляхи для міжнародного судноплавства. Це мається на увазі острів Зміїний. А також контролювати акваторію, що прилягає до нашого узбережжя. Ось у чому важливість була цієї атаки", – пояснив він.

За словами експерта, ЧФ РФ "позбавили очей та вух на сьогодні".

"І тепер виходить, що у ймовірній зоні ураження комплексу "Гарпун", а це 300 км від нашого узбережжя, Чорноморський флот не має жодної переваги", – наголосив Жданов.

Військовий експерт також оцінив можливу загрозу висадки російського десанту.

"Єдиний варіант висадити десант на наше узбережжя – це підійти великими та малими десантними кораблями. На сьогодні більше такої можливості Російська Федерація не має", – вважає він.

Удар по Зміїному

21 червня стало відомо, що ЗСУ завдали ракетного удару по позиціях російських загарбників на Зміїному острові в Чорному морі.

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"По острову Зміїний було завдано зосередженого удару із застосуванням різних сил і засобів ураження, під час якого те, що рашисти гордо називали острівним гарнізоном, має значні втрати. Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення", – повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Під час атаки ЗСУ уразили ЗРК "Панцир С1", станцію радіолокації та ворожу автомобільну техніку.

Також з'явився супутниковий знімок із наслідками удару по позиціях загарбників.

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Своєю чергою військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому окупанти так старанно тримаються за Зміїний.