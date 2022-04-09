Жданов: Атака на Краматорськ може бути "прелюдією" до наступу РФ на Донбасі

/ Фото: Колаж: Сьогодні
Ракетний удар по Краматорську може бути частиною підготовки РФ до загострення війни на сході України — про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Марку Фейгіну.
"Краматорськ є ключовим містом, і воно ще й великий залізничний вузол у плані перекидання військ, підкріплення тощо. І якщо ми подивимося на карту, то приблизно в районі Краматорська вони й планують закільцювати наше угруповання в зоні Операції об'єднаних сил. Я так розумію. , що на сьогодні йде "прелюдія" до наступальної операції. Вони хочуть максимально підготувати плацдарм для введення основних сил, які вони формують зараз на кордоні України та Росії", – сказав він.
Обстріл Краматорська
- Окупанти 8 квітня вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. Спочатку було відомо про понад 30 загиблих та 100 поранених.
- Увечері 8 квітня кількість загиблих через ракетний обстріл доросла до 52. Ще 109 українців поранено.
- Голова Донецької ОВ Павло Кириленко у Telegram розповів, що під час ракетного удару на вокзалі знаходилися тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донбасу до безпечніших областей України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові не можуть протистояти ЗСУ у бою і тому стріляють у мирному населенні.
- Станцію Краматорськ на Донеччині закрили для евакуації та прийому поїздів. Але евакуаційні рейси 8 квітня вирушать із Слов'янська.
- Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що повторюється історія, як із малазійським Боїнгом: "Щойно моральні ублюдки пустили ракету по Краматорську, почали розносити про те, що "працюємо по скупченню бойовиків ЗСУ". Коли зрозуміли, що наробили х**ні, почали витирати, редагувати".
- Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що цілями удару були помста за вигнання РФ із Ради ООН із прав людини, а також зрив евакуації українців.
- Військовий експерт Олег Жданов заявив, що удару по Краматорську було завдано навмисно .