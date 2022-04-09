Жданов: Атака по Краматорску может быть "прелюдией" к наступлению РФ на Донбассе

Ракетный удар по Краматорску может быть частью подготовки РФ к обострению войны на востоке Украины — об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Марку Фейгину.

"Краматорск является ключевым городом, и он еще и крупный железнодорожный узел в плане переброски войск, подкрепления и так далее. И если мы посмотрим на карту, то примерно в районе Краматорска они и планируют закольцевать нашу группировки в зоне Операции объединенных сил. Я так понимаю, что на сегодняшний день идет "прелюдия" к наступательной операции. Они хотят максимально подготовить плацдарм для ввода основных сил, которые они формируют сейчас на границе Украины и России", — сказал он.