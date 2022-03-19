ЗСУ у зоні ООС за добу знищили 10 БМД, 8 танків та ліквідували 100 окупантів

Свої трофеї також в зоні особливої операції / Колаж "Сьогодні"

24 день героїчної оборони України, на яку карколомно напали війська військового злочинця Володимира Путіна 24 лютого, принесли чимало перемог українській армії.

Про них повідомив штаб Операції об'єднаних сил на своїх сторінках у соціальних мережах.

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Що відомо

"Сьогодні військовослужбовці Об'єднаних сил вкотре завдали втрат російським окупантам. Завдяки вмілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 10 атак ворога" , – йдеться в офіційному повідомленні.

Українські захисники знищили:

10 БМД;

2 МТ-ЛБ;

8 танків;

7 БМП-2;

1 БТР;

10 вантажних автомобілів:

Втрати живої сили противника становили понад 100 людей.

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