ЗСУ у зоні ООС за добу знищили 10 БМД, 8 танків та ліквідували 100 окупантів

Свої трофеї також в зоні особливої операції / Колаж "Сьогодні"
24 день героїчної оборони України, на яку карколомно напали війська військового злочинця Володимира Путіна 24 лютого, принесли чимало перемог українській армії.
Про них повідомив штаб Операції об'єднаних сил на своїх сторінках у соціальних мережах.
Що відомо
"Сьогодні військовослужбовці Об'єднаних сил вкотре завдали втрат російським окупантам. Завдяки вмілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 10 атак ворога" , – йдеться в офіційному повідомленні.
Українські захисники знищили:
- 10 БМД;
- 2 МТ-ЛБ;
- 8 танків;
- 7 БМП-2;
- 1 БТР;
- 10 вантажних автомобілів:
- Втрати живої сили противника становили понад 100 людей.
Обстановка
- В офіційному зведенні Міністерства Оборони України станом на 18:00 19 березня 2022 року повідомляється, що захисники України надійно утримують рубежі оборони і змушують ворога відмовитися від продовження наступу. На жаль, рашисти продовжують бомбардування українських міст, цілячись в основному по цивільних об'єктах та інфраструктурі.
- Сьогодні в окупанта виявилося менше на один розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління Ка-52 "Алігатор".
- На Луганщині Збройні Сили України могли похвалитися знищенням тактичного ракетного комплексу "Точка-У".
- Згідно з офіційними даними Міноборони України, станом на ранок 19 березня, ЗСУ знищили 95 літаків та 115 вертольотів противника.
- Експрем'єр-міністри Великої Битанії Гордон Браун та Джон Мейджор хочуть, щоб було створено новий Міжнародний трибунал для розслідування дій президента Росії Володимира Путіна в Україні.