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ВСУ в зоне ООС за сутки уничтожили 10 БМД, 8 танков и ликвидировали 100 оккупантов

19 марта, 21:37
Сводка по восточному фронту

Свои трофеи и в зоне особой операции / Коллаж "Сегодня"

23 день героической обороны Украины, на которую вероломно напали войска военного преступника Владимира Путина 24 февраля, принес немало побед украинской армии.

О них сообщил штаб Операции объединенных сил на своих страницах в социальных сетях.

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Что известно

"Сегодня военнослужащие Объединенных сил в очередной раз нанесли потери российским оккупантам. Благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов в течение текущих суток было успешно отбито 10 атак врага", – говорится в официальном сообщении.

Украинские защитники уничтожили:

  • 10 БМД;
  • 2 МТ-ЛБ;
  • 8 танков;
  • 7 БМП-2;
  • 1 БТР;
  • 10 грузовых автомобилей:
  • Потери живой силы противника составили более 100 человек.

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