ЗСУ розгромили бази та склади окупантів у тилу: нові дані з фронту

Морально-психологічний стан ворога залишається на низькому рівні / Фото: Колаж: Сьогодні

Почалася 19-та доба героїчного протистояння українців проти вторгнення російських окупантів. ЗСУ завдали нищівних ударів по тиловій інфраструктурі ворога з метою порушення системи логістичного забезпечення військових РФ на тимчасово окупованих ними українських територіях.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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Минулої доби угрупуваннями Повітряних сил Збройних Сил України було вражено чотири літаки, три вертольоти і безпілотні літальні апарати (інформація щодо типу уточнюється).

Окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування не мали. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.

Знову фіксуються рідкісні випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема релігійних об'єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.

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Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що зумовлює відмови військовослужбовців ЗС РФ виконувати накази командування.

За даними Генштабу ЗСУ, один із чиновників сил спеціальних операцій Республіки Білорусь заявив, що спецпризначенці збройних сил РБ не братимуть участь у війні з Україною.

18-й день війни в Україні

У ніч проти 14 березня ворог атакував Київ. Внаслідок артилерійського удару російських військових постраждала багатоповерхівка в Оболонському районі міста.

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Російські окупанти продовжують обстрілювати Україну. З ночі в населених пунктах лунає сирена через загрозу небезпеки.

Одна з вагітних жінок, які постраждали в Маріуполі через авіаудар по пологовому будинку, померла разом із ненародженою дитиною.

Військово-морський флот Росії взяв під свій контроль територіальні води України у Чорному морі, відрізавши нашу країну від міжнародної морської торгівлі.