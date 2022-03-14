ВСУ разгромили базы и склады оккупантов в тылу: новые данные с фронта

Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне / Фото: Коллаж: Сегодня

Начались 19-е сутки героического противостояние украинцев против вторжения российских оккупантов. ВСУ нанесли сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре врага с целью нарушение системы логистического обеспечение военных РФ на временно оккупированных ими украинских территориях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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За прошедшие сутки группировкой воздушных Сил Вооруженных Сил Украины было поражено четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты ( информация относительно типа уточняется ).

Оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции на всех направлениям выдвижение нет имели. Основные усилие оккупантов были сосредоточены на закреплении и содержании на раньше занятых рубежах.

Снова фиксируются редкие случаи использование врагом гражданской инфраструктуры, в частности и религиозных объектов для оборудование огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.

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Нравственно – психологический состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащих ВС РФ выполнять приказы командования.

По данным Генштаба ВСУ, один из чиновников сил специальных операций Республики Беларусь заявил, что спецназовцы вооруженных сил РБ участвовать в войне с Украиной не будут.

18-й день войны в Украине

В ночь на 14 марта враг атаковал Киев. В результате артиллерийского удара российских военных пострадала многоэтажка в Оболонском районе города

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Российские оккупанты продолжают обстреливать Украину. С самой ночи в населенных пунктах раздается сирена из-за угрозы опасности.

Одна из беременных женщин, пострадавших в Мариуполе из-за авиаудара по роддому, умерла вместе с нерожденным ребенком.

Военно-морской флот России взял под свой контроль территориальные воды Украины в Черном море, отрезав нашу страну от международной морской торговли.