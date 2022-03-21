ЗСУ підбили танк окупантів "Владімір" (фото)

В окупантів знову втрати/Фото: Генеральний штаб ЗСУ, колаж: "Сьогодні"

У Запорізькій області Збройні Сили України підбили танк російських окупантів "Владімір".

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Повідомляється, що українські захисники однієї з бригад підбили сучасний російський основний бойовий танк Т-90 "Владімір".

"Вові" добряче наваляли й він трохи повісив "носа". Б’ємо ворога!", — повідомили у ЗСУ.

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