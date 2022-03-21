ВСУ подбили танк оккупантов "Владимир" (фото)

У оккупантов снова потери/Фото: Генеральный штаб ВСУ, коллаж: "Сегодня"
В Запорожской области Вооруженные Силы Украины подбили танк российских оккупантов "Владимир".
Об этом информирует Генштаб ВСУ.
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Сообщается, что украинские защитники одной из бригад подбили современный российский основной боевой танк Т-90 "Владимир".
"Вове" изрядно наваляли и он немного повесил "нос". Бьем врага!", — сообщили в ВСУ.
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