ВСУ подбили танк оккупантов "Владимир" (фото)

У оккупантов снова потери/Фото: Генеральный штаб ВСУ, коллаж: "Сегодня"

В Запорожской области Вооруженные Силы Украины подбили танк российских оккупантов "Владимир".

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

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Сообщается, что украинские защитники одной из бригад подбили современный российский основной боевой танк Т-90 "Владимир".

"Вове" изрядно наваляли и он немного повесил "нос". Бьем врага!", — сообщили в ВСУ.

Война в Украине 21 марта

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