ЗСУ перейшли в контратаку на півдні Херсона. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Українські військові завдали удару у відповідь армії РФ на півдні країни. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють можливість запровадження європейського ембарго на імпорт російської нафти, наближення Москви до дефолту та контратаку ЗСУ на півдні Херсона.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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Масові відвідування журналістами Бучі та Бородянки можуть зіпсувати докази звірств російських окупантів

Американська газета The Wall Street Journal пише, що наплив журналістів та інших людей, які прагнуть задокументувати російські військові злочини у таких містах, як Буча та Бородянка, допомогли пролити світло на те, як путінські війська ставляться до мирного населення. Але їхня робота ризикує зіпсувати докази та підірвати зусилля щодо вироку російським солдатам та командирам за військові злочини.

Угорщина зриває європейське ембарго на імпорт російської нафти

Видання The New York Times інформує, що Угорщина все ще зриває європейське ембарго на імпорт російської нафти, хоча віцеканцлер Німеччини та міністр енергетики заявив минулого тижня на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, що він "впевнений, що Європа знайде рішення протягом наступних днів". Станом на 30 травня досягти домовленості не вдалося.

Росія наближається до дефолту через санкції

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що Росія наближається до дефолту через санкції та обмеження, запроваджені як покарання за її вторгнення в Україну. З минулої середи американським банкам та фізичним особам заборонено приймати виплати за облігаціями від уряду РФ. Доларові облігації Росії номіналом 2047 р. минулої п'ятниці оцінювалися на рівні 17,3 цента за долар порівняно з 84,8 цента до вторгнення в Україну 24 лютого.

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У ЄС намагаються досягти компромісу щодо постачання російської нафти

Міжнародне агентство новин Reuters інформує, що ЄС не зміг у неділю домовитися про ембарго на російську нафту, але дипломати все одно намагатимуться досягти прогресу перед самітом у понеділок-вівторок зі звільнення від постачання трубопроводів до країн Центральної Європи, які не мають виходу до моря. Повного ембарго на російську нафту та газ вимагають українські компанії ДТЕК, "Нафтогаз" та "Укренерго" через проєкт #StopBloodyEnergy.

ЗСУ перейшли в контратаку на півдні Херсона

Німецький журнал Der Spiegel пише, що українські військові завдали удару у відповідь на півдні. Українські сили перейшли у контратаку на півдні Херсона. Генеральний штаб оголосив у понеділок увечері, що російська армія була відкинута до трьох сіл. "Херсон, тримайся, ми поряд", – йдеться у повідомленні Генштабу. Зазначається, що російські війська будують оборонні рубежі довкола Херсона.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що незважаючи на тяжку обстановку по всій лінії донбаського фронту, ЗСУ знаходять можливості щодо наступальних операцій на противника на інших напрямках. Наразі такі дії йдуть у населеному пункті Давидів Брід у Херсонській області.

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Також ми інформували, що окупанти РФ не зможуть побудувати військові бази у тимчасово окупованій Херсонській області, та в цьому Україні допоможе ленд-ліз.