Арестович розповів про контратаку, яка злякала окупантів

Незважаючи на тяжку обстановку по всій лінії донбаського фронту, ЗСУ знаходять можливості щодо наступальних операцій на противника на інших напрямах. Наразі такі дії йдуть у населеному пункті Давидів Брід у Херсонській області.
Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
Що відомо
"На Херсонщині цікаві події. На Давидів Брід сьогодні оголосили чи не наш контрнаступ, який має розрізати угруповання. Я б такого статусу йому поки що не дав, але надав би статусу вдалої контратаки українських військ. Але вона не дуже мала, бо там дуже метушився супротивник і був збитий Су-35, намагаючись перехопити українські штурмовики", – каже Арестович.
Він додав, що це схоже на нашу спробу розрізати російське правобережне угруповання навпіл.
"Росіяни дуже злякалися. Історія дуже перспективна", – підсумував радник голови ОП України.
Володимир Куроп'ятник у проекті "Розпаковка від Володі" на youtube-каналі "Україна 4.5.0. " розбирає найсвіжіші невдачі російської армії в Україні.
Що відбувається
- На 93 добу героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню на всій лінії зіткнення на Донбасі точилися бої за українські міста та села. Незважаючи на безперервні бомбардування та артилерійські обстріли наші захисники утримували свої позиції.
- Генерал-майор СБУ у запасі Віктор Ягун повідомив, що найближчими тижнями необхідно бути готовим до поганих новин з фронту. Цьому є логічні пояснення – у нас поки що недостатньо зброї для нищівної перемоги. Але вона їде.
- Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав Захід надати Україні ракетні системи залпового вогню та продемонстрував, яку зброю використовують російські окупанти.
- На Херсонщині наш винищувач МіГ-29 збив ворожий винищувач Су-35.