ЗСУ оточили підрозділи армії РФ у районі Бучі та Ірпеня – британська розвідка

Українські сили успішно контратакують армію Росії під Києвом / Фото: Колаж: Сьогодні
Завдяки проведенню успішних контратак на північ від Києва українські військові змогли оточити підрозділи армії РФ у районі Бучі та Ірпеня. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Twitter.
У повідомленні йдеться про те, що Україна продовжує посилювати тиск на російські сили на північний схід від Києва. На цьому напрямку в армії РФ вже почалися серйозні проблеми з постачанням, у загарбників падає бойовий дух.
"ЗСУ проводять успішні контратаки на російські позиції в містах на околицях столиці і, ймовірно, відбили Макаров і Мощун. Українські сили тепер можуть оточити російські частини в Бучі та Ірпені. Цілком ймовірно, що успішні контратаки України підірвуть здатність російських військ реорганізуватися і відновити наступ на Київ", – зазначає розвідка.
Ситуація у Київській області
- 23 березня у Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області бійці ЗСУ оточили російських окупантів. Як відомо, ці міста повністю під контролем військових РФ.
- Також стало відомо, що російські військові могли форсувати річку Ірпінь. Раніше окупанти зруйнували дамбу, яка була на місці впадання річки в Дніпро.
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що у напрямку Києва зараз зафіксовано близько 10-12 тисяч російських окупантів. З них 4 тисячі відрізані та 3 тисячі – в оточенні.
- У Броварському районі Київської області армія РФ обстріляла продовольчий склад. Через це було знищено овочесховище та ковбасний цех.
- 22 березня Збройні сили України звільнили селище Макарів у Київській області. Там підняли український прапор.