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ЗСУ на сході вдарили по російських загарбниках

Володимир Козир
20 червня, 00:23
На цьому для деяких окупантів війна закінчилася

Окупанти зазнали втрат через атаку ЗСУ/Фото: Генштаб, колаж: "Сьогодні"

Українські військові продовжують стримувати противника на східному фронті. Окупанти на війні, яку самі розв'язали, зазнають втрат.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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Деталі

Протягом доби 19 червня українські захисники знищили:

  • особового складу окупантів – 14;
  • САУ – 1;
  • АТТ – 4.

Як окупанти хочуть погіршити ситуацію з пальним?

Президент України Володимир Зеленський розповів про воєнну ситуацію нашій країні. Вона залишається складною, але захисники тримають оборону.

"Окупанти накопичують сили на Харківському напрямку, в Запорізькій області. Знову обстрілювали нашу паливну інфраструктуру – хочуть погіршити ситуацію з пальним. Безумовно, будемо й на це відповідати.

Тривають наджорстокі бої на Донбасі. Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил. Але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки тримаються. Люди такі у нас – тримають. Тримається наша армія. І я вдячний усім, чия сила сьогодні – це наша перемога завтра", — сказав президент.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що командування ЗСУ розповіло про шанси окупантів на півдні України. Також ми писали, що українські захисники знищили групу елітних спецпризначенців ФСБ.