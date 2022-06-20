ЗСУ на сході вдарили по російських загарбниках

Українські військові продовжують стримувати противника на східному фронті. Окупанти на війні, яку самі розв'язали, зазнають втрат.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Протягом доби 19 червня українські захисники знищили:

Президент України Володимир Зеленський розповів про воєнну ситуацію нашій країні. Вона залишається складною, але захисники тримають оборону.

"Окупанти накопичують сили на Харківському напрямку, в Запорізькій області. Знову обстрілювали нашу паливну інфраструктуру – хочуть погіршити ситуацію з пальним. Безумовно, будемо й на це відповідати.

Тривають наджорстокі бої на Донбасі. Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил. Але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки тримаються. Люди такі у нас – тримають. Тримається наша армія. І я вдячний усім, чия сила сьогодні – це наша перемога завтра", — сказав президент.