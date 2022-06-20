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ВСУ на востоке ударили по российским захватчикам

Владимир Козырь
20 июня, 00:23
На этом для некоторых оккупантов война закончилась

Оккупанты понесли потери из-за атаки ВСУ/Фото: Генштаб, коллаж: "Сегодня"

Украинские военные продолжают сдерживать противника на восточном фронте. Оккупанты на войне, которую сами развязали, несут потери.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

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В течение суток 19 июня украинские защитники уничтожили:

  • личного состава оккупантов – 14;
  • САУ – 1;
  • АТТ – 4.

Как оккупанты хотят усугубить ситуацию с горючим?

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о военной ситуации в нашей стране. Она остается сложной, но защитники держат оборону.

"Оккупанты накапливают силы на Харьковском направлении, в Запорожской области. Снова обстреливали нашу топливную инфраструктуру – хотят ухудшить ситуацию с горючим. Безусловно, будем и на это отвечать.

Продолжаются сверхжесткие бои на Донбассе. Российская армия применяет там больше всего артиллерии, больше всего наступательных сил. Но Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Красногоровка и другие самые горячие точки держатся. Люди такие у нас — держат. Держится наша армия. И я благодарен всем, чья сила сегодня – это наша победа завтра", — сказал президент.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что командование ВСУ рассказало о шансах оккупантов на юге Украины. Также мы писали, что украинские защитники уничтожили группу элитных спецназовцев ФСБ.