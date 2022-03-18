ЗСУ ліквідували командира російського полку, який причетний до розстрілу під Іловайськом

Більше окупант не вчинятиме злочинів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Збройні Сили України ліквідували російського окупанта, який у 2014 році керував обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом. Йдеться про Сергія Сухарєва.

Про це повідомляє Добровольчий батальйон "Донбас".

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"Українські збройні сили ліквідували командира 331-го Костромського полку ВДВ Сергія Сухарєва, який у 2014 керував обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом у так званому "зеленому коридорі". Кожен російський військовий злочинець обов‘язково зазнає покарання", — йдеться в повідомленні.

Втрати у керівництві окупантів

Росія продовжує втрачати в Україні командний склад своїх підрозділів:

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