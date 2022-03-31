ЗСУ ліквідували 17 500 окупантів та знищили 135 літаків РФ – Генштаб

Українська армія знищила техніку окупантів, а також більшу частину особового складу / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська армія зазнає величезних втрат серед особового складу, також завдяки зусиллям українських захисників окупанти втрачають військову техніку. Українські військові проводять оборонну операцію на східному, південно-східному та північно-східному напрямках.

Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 31.03

особового складу близько 17 500 осіб,

танків ‒ 614 од,

бойових броньованих машин ‒ 1735 од,

артилерійських систем – 311 од,

РСЗВ – 96 од,

засобів ППО – 54 од,

літаків – 135 од,

гелікоптерів – 131 од,

автомобільної техніки – 1201 од,

кораблів/катерів – 7 од,

цистерн з ПММ – 75,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83,

спеціальної техніки – 22,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

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