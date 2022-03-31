ВСУ ликвидировали 17 500 оккупантов и уничтожили 135 самолетов РФ – Генштаб

Украинская армия уничтожила технику оккупантов, а также большую часть личного состава / Фото: Коллаж: Сегодня
Российская армия несет огромные потери среди личного состава, также благодаря усилиям украинских защитников оккупанты теряют военную технику. Украинские военные проводят оборонную операцию на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях.
Об этом пишет пресс-служба Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.03
- личного состава около 17 500 человек,
- танков ‒ 614 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1735 ед,
- артиллерийских систем – 311 ед,
- РСЗО – 96 ед,
- средств ПВО – 54 ед,
- самолетов – 135 ед,
- вертолетов – 131 ед,
- автомобильной техники – 1201 ед,
- кораблей/катеров – 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 75,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 83,
- специальной техники – 22,
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
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