Війна виснажує РФ, але її ресурси не закінчаться за кілька днів – заступник міністра оборони

Заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, яка зараз ситуація у армії РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Недооцінювати російську армію не варто, незважаючи на те, що війна їх виснажує, ресурс у них не закінчиться за кілька днів. Про це в ефірі єдиного пресмарафону – сказала заступник міністра оборони Анна Маляр.

"Війна виснажує нашого ворога – це абсолютно точно. Але недооцінювати його – теж не варто. Говорити, що у нього через кілька днів закінчиться ресурс – неправильно з погляду захисту держави. Але ЗСУ завдали величезних збитків військам РФ – це так. Тому вони шукають поповнення. Економічні санкції підривають їхню економіку. Але ми повинні усвідомлювати, що на існуючому ресурсі, вони можуть протягнути", – сказала Маляр.

За її словами, ЗСУ продовжуватимуть звільняти тимчасово окуповані міста, оборона зараз перебуває у надійних руках. До захисту наших територій підключені десантні, штурмові війська "боротьба складна, тривала, але ми переможемо!"

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Також Маляр зазначила, що окупанти не залишають планів просуватися Україною, війна триває на рубежах, щоб не дати їм цього зробити.

Крім того, заступник міністра оборони зазначила, що Росія використовує територію Білорусі для здійснення своєї агресії, там вони можуть поповнювати особовий склад, білоруси перебувають у повній бойовій готовності.

"Військо РФ має деморалізуючий момент. Там Росія керує процесом. Щодо тенденції, як поводиться ворог: вони намагаються прилаштуватися до наших способів ведення бою. Наша армія – високопрофесійна, росіян це здивувало. Але час зменшення інтенсивності бою – це час, який армія РФ використовує для передислокацій. Не потрібно розслаблятися та забувати, з ким ми маємо справу", – сказала вона.

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