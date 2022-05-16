"От, бл*дь, і армія Росії": до Мережі потрапило листування з чату російських військових

Володимир Путін (ліворуч) та військові РФ (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

ЗМІ опублікували листування з чату російських військових, які воюють проти України. У ньому окупанти обговорювали величезні втрати Росії на фронті, безглуздість армії РФ та небажання воювати.

Листування опублікувала Українська правда. Одним з учасників чату був лейтенант Юрій Шалаєв, який потрапив у полон на початку квітня, тоді ж припинилося листування.

Реклама

Зазначається, що чат під назвою "Zа наших" був створений на третій день війни з метою пошуку товаришів. Війна з Україною об'єднала 173 учасники. Судячи з повідомлень, вже на третій день повномасштабного наступу серед окупантів виявилося багато загиблих та поранених.

"Ямпіль повністю роз**рачили. Везуть три КамАЗи "вантаж 200". Командири всі загинули. 99% Ямполя немає", – повідомив один з окупантів.

Також учасники групи висловлювали розчарування станом російської армії та ходом "спецоперації". Такі повідомлення з'явилися майже відразу.

Реклама

Крім того, окупанти обговорювали необхідність зрівняти міста з землею за допомогою "Градів" та вбивати цивільних.

А ще 28 лютого в чат пересилають повідомлення від службовця з ОМОНу, який відмовився їхати до України. Він повідомляє, що тих, хто відмовляється їхати, звільнятимуть з військової служби.

Реклама

Також військовий розповідає, що у російській армії все погано в Україні, і тому в нього немає бажання їхати воювати. Такої ж думки не він один: "Просто м'ясо. Усі звільняються".

Читайте інші новини "Сьогодні":