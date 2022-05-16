"Вот, бл*ть, и армия России": в Сеть попала переписка из чата российских военных

Владимир Путин (слева) и военные РФ (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

СМИ опубликовали переписку из чата российских военных, которые воюют против Украины. В нем оккупанты обсуждали огромные потери России на фронте, бестолковость армии РФ и нежелание воевать.

Переписку опубликовала Украинская правда. Одним из участников чата был лейтенант Юрий Шалаев, попавший в плен в начале апреля, тогда же прекратилась и переписка.

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Отмечается, что чат под названием названием "Za наших" был создан на третий день войны с целью поиска товарищей. Война с Украиной объединила 173 участника. Судя по сообщениям, уже на третий день полномасштабного наступления среди оккупантов оказалось много погибших и раненых.

"Ямполь полностью рас**рачили. Везут три КамАЗа "груз 200". Командиры все погибли. 99% Ямполя нет", – сообщил один из оккупантов.

Также участники группы выражали разочарование состоянием российской армии и ходом "спецоперации". Такие сообщения в чате появились почти сразу.

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Кроме того, оккупанты обсуждали необходимость сравнять города с землей с помощью "Градов" и убивать гражданских.

А еще 28 февраля в чат пересылают сообщения от служащего из ОМОНа, отказавшегося ехать в Украину. Он сообщает, что тех, кто отказывается ехать, будут увольнять с военной службы.

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Также военный рассказывает, что у российской армии все плохо в Украине, и потому у него нет желания ехать воевать. Такого же мнения не он один: "Просто мясо. Все увольняются".

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