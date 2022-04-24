У зоні ООС ЗСУ знищили чотири ворожі танки та літак

Українські захисники знищили чотири танки, п'ять артилерійських систем. Колаж "Сьогодні"

У зоні проведення операції Об'єднаних сил українські військові відбили 12 атак і знищили десятки одиниць ворожої техніки, зокрема чотири танки та літак

Про це прес-служба ООС повідомляє у Фейсбуці.

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"Протягом доби 23 квітня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога. Завдяки вмілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам", – йдеться у повідомленні.

Українські захисники знищили чотири танки, п'ять артилерійських систем, 15 одиниць броньованої техніки, одну бойову бронемашину та чотири одиниці автомобільної техніки.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили літак Су-25, одну крилату ракету і три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

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Нагадаємо, оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомило, що за 15 квітня українські захисники знищили особовий склад та техніку російських окупантів. Війська РФ за день втратили 22 солдати.

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