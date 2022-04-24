В зоне ООС ВСУ уничтожили четыре вражеских танка и самолет

Украинские защитники уничтожили четыре танка, пять артиллерийских систем. Коллаж "Сегодня"

В зоне проведения операции Объединенных сил украинские военные отбили 12 атак и уничтожили десятки единиц вражеской техники, в том числе четыре танка и самолет

Об этом пресс-служба ООС сообщает в Фейсбуке.

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"В течение суток 23 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам", – говорится в сообщении.

Украинские защитники уничтожили четыре танка, пять артиллерийских систем, 15 единиц бронированной техники, одну боевую бронемашину и четыре единицы автомобильной техники.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили самолет Су-25, одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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Напомним, оперативно-тактическая группировка "Схид" сообщила, что за 15 апреля украинские защитники уничтожили личный состав и технику российских оккупантов. Войска РФ за день потеряли 22 солдата.

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