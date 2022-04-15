РФ на оккупированных территориях проводит зачистки и имитирует выборы – Минобороны

Российские военные на временно оккупированных территориях Украины ущемляют права украинских граждан, проводят фильтрационные мероприятия и пытаются назначать "органы местного самоуправления" из своих сторонников.
Об этом сообщает Министерство обороны в Facebook.
"Идут 51-е сутки вторжения России в Украину, враг не прекращает наносить ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры и пытается вести наступление. Продолжаются авиационные удары по городу Мариуполю. Продолжается частичная блокада Харькова. На Донецком направлении противник пытался провести штурм Марьинки, успеха не имел", – сообщили в ведомстве.
Оккупанты на временно занятых территориях продолжают ущемлять права граждан Украины. Диверсионно-разведывательные группы врага угоняют или, угрожая физической расправой, забирают автомобильный транспорт и гражданскую одежду у местных жителей. Российские оккупанты, с целью подавления сопротивления украинцев, проводят фильтрационные мероприятия и поиск лиц, имевших отношение к военной службе, рассказали в Минобороны Украины.
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"Во временно занятых врагом районах Луганской области фиксируется использование зданий и прилегающих территорий общеобразовательных учреждений для обустройства дополнительных полевых госпиталей, мест размещения вооружения, боеприпасов и военной техники. В отдельных населенных пунктах враг пытается имитировать выборы и незаконно назначать "органы местного самоуправления" из числа местных жителей, лояльных к оккупационным властям", – говорится в сообщении.
Озвучены потери армии РФ с начала войны
По данным Генштаба Украины, общие боевые потери противника с 24.02 до 15.04. ориентировочно составили:
- личного состава – 20 000 человек;
- танков – 756 ед.;
- боевых бронированных машин – 1976 ед.;
- артиллерийских систем – 366 ед.;
- РСЗО – 122 ед.;
- средств ПВО – 66 ед.;
- самолетов – 163 ед.;
- вертолетов – 144 ед.;
- автомобильной техники – 1443 ед.;
- кораблей/катеров – 8 ед.;
- цистерн из ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 135;
- специальной техники – 25;
- пусковых установок ПТРК/ТРК – 4.