У ЗСУ показали "коктейль" проти окупантів "Російська вдова"

/ Фото: Колаж: Сьогодні
Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців поділися новою назвою для "коктейлю Молотова". Відео опубліковано у телеграм-каналі ОМБР 72.
У ньому військовий пояснює, що "бандерівське смузі" — це "коктейль" у пляшці з-під пива чи горілки. А пляшка від шампанського — це вже "коктейль" "Російська вдова", жартує він.
"Наші бійці люблять і вміють жартувати з москалів з 2014 року", — йдеться у підписі до відео.
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