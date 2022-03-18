У ЗСУ показали "коктейль" проти окупантів "Російська вдова"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців поділися новою назвою для "коктейлю Молотова". Відео опубліковано у телеграм-каналі ОМБР 72.

У ньому військовий пояснює, що "бандерівське смузі" — це "коктейль" у пляшці з-під пива чи горілки. А пляшка від шампанського — це вже "коктейль" "Російська вдова", жартує він.

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"Наші бійці люблять і вміють жартувати з москалів з 2014 року", — йдеться у підписі до відео.

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