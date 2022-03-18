В ВСУ показали "коктейль" против оккупантов "Русская вдова"

В ВСУ пошутили о коктейле Молотова / Фото: Коллаж: Сегодня

Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев поделись новым названием "коктейля Молотова". Видео опубликовано в телеграм-канале ОМБР 72.

В нем военный объясняет, что "бандеровский смузи" — это "коктейль" в бутылке из-под пива или водки. А емкость от шампанского — это уже "коктейль" "Русская вдова", шутит он.

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"Наши бойцы любят и умеют шутить над москалями с 2014 года", — говорится в подписи к видео.

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